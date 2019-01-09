Брат Меган Маркл решил жениться и пригласить на свадьбу герцогов Сассекских

Новости шоу бизнеса: Родной брат Меган Маркл официально объявил о помолвке и намерении жениться.

Томас Маркл-младший решил жениться на своей подруге Дарлин Блаунт в марте 2019 года. Он заявил, что обязательно пригласит на свою свадьбу младшую сестру Меган и ее мужа принца Гарри.

Накануне Нового года 52-летний Томас сделал предложение руки и сердца 38-летней Дарлин Блаунт. Влюбленные планируют пожениться в марте 2019 года.

Мужчина признался, что пригласит на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри, несмотря на то, что на их королевскую свадьбу он приглашения не получил. Также он добавил, что на торжество придет их отец, поэтому Томас Маркл-младший надеется, что его женитьба наконец объединит Меган с семьей.

Я в этом абсолютно уверен. Наша свадьба сблизит нашу семью. Мы надеемся, что Меган и Гарри, а также мой отец придут на свадьбу и смогут провести время вместе,- заявил родной брат герцогини Сассекской.