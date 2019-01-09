Жанна Бадоева опубликовала милое фото с дочерью

Новости шоу бизнеса: Жанна Бадоева рассказала о талантах своей дочери.

Известная украинская телеведущая и режиссер Жанна Бадоева на своей странице в Instagram опубликовала редкий снимок их с Аланом Бадоевым 13-летней дочерью Лолитой.

"Я не люблю хвалить своих детей просто так, потому что мне кажется это глупым занятием. Никому не интересны успехи чужих детей. Это правда!!! Потому что всем родителям кажется, что их дети самые талантливые. Например, у Лолиты, безусловно, есть таланты, но какие из них смогут выстрелить, пока не известно. Она ходит в театральную студию, у нее был спектакль. Было видно, что она выделялась среди других детей своей игрой. Еще она очень хорошо рисует, очень любит петь", – объясняет Жанна.

"Но, с другой стороны, все дети тринадцати лет, честно говоря, хотят петь, все танцуют и все рисуют. Тут уж вопрос: какой талант поддерживать в ребенке? И насколько быстро у нее уйдет это желание? Я в ее возрасте хотела быть балериной. Потом я хотела быть актрисой. А вот про работу телеведущей никогда не думала, потому что в советское время не было такой профессии. Тем не менее я стала тем, кем вы меня знаете. А кем вы хотели быть в свои 13 лет???", – поинтересовалась у подписчиков ведущая.

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