СМИ: Кейт Мара впервые станет матерью

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Кейт Мара ждет первенца.

35-летняя звезда и ее муж, 31-летний актер Джейми Белл, ждут своего первого общего ребенка. Как сообщает издание, актриса находится на шестом месяце беременности.

Слухи об интересном положении Кейт пошли после того, как она появилась в струящемся, свободном платье персикового цвета от Miu Miu на красной дорожке "Золотого глобуса 2019".

Отметим, что если для Кейт будущий малыш будет первенцем, то для ее супруга Джейми Белла это будет второй ребенок. У актера уже есть четырехлетний сын от предыдущего брака с актрисой Эван Рэйчел Вуд.

Кейт и Джейми начали встречаться после знакомства на съемочной площадке "Фантастической четверки" в 2015 году, а в июле 2017 года пара поженилась.