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Четверг, 10.01.2019
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СМИ: Кейт Мара впервые станет матерью

СМИ: Кейт Мара впервые станет матерью
12:29 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Кейт Мара ждет первенца.

35-летняя звезда и ее муж, 31-летний актер Джейми Белл, ждут своего первого общего ребенка. Как сообщает издание, актриса находится на шестом месяце беременности.

Слухи об интересном положении Кейт пошли после того, как она появилась в струящемся, свободном платье персикового цвета от Miu Miu на красной дорожке "Золотого глобуса 2019".

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Отметим, что если для Кейт будущий малыш будет первенцем, то для ее супруга Джейми Белла это будет второй ребенок. У актера уже есть четырехлетний сын от предыдущего брака с актрисой Эван Рэйчел Вуд.

Кейт и Джейми начали встречаться после знакомства на съемочной площадке "Фантастической четверки" в 2015 году, а в июле 2017 года пара поженилась.

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Беременность, Знаменитости, Кейт Мара, Актриса Кейт Мара.
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