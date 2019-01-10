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Названо три признака того, что Кейт Миддлтон готовится стать королевой

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Названо три признака того, что Кейт Миддлтон готовится стать королевой
12:42 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Судя по всему, уже известно, кто станет следующей королевой Англии.

Ничто в этом мире не вечно, и правящей королеве Великобритании, как бы сильно мы все ее не любили, нынешней весной исполнится 93 года. В связи с этим общественность все чаще возвращается к разговорам о том, кому же перейдет престол. Вероятнее всего, следующим королем Англии станет принц Уильям, а королевой – герцогиня Кембриджская Кейт.

Отпраздновавшая буквально вчера свое 37-летие Кейт, является всеобщей любимицей практически с первых дней ее появления в королевской семье. Всем импонируют ее манеры, умение держать себя на публике и идеальный вкус.

Однако многие эксперты в области моды стали замечать, что после выхода герцогини из декрета, случившегося в начале октября минувшего года, ее стиль стал все больше напоминать королевский. А это может свидетельствовать лишь об одном – стилисты начали ее активную подготовку к правлению страной, заимствуя ключевые моменты из гардероба и привычек Елизаветы II.

Яркие и монохромные образы

Один из экспертов по королевскому стилю, Бетан Холд, отметила, что последнее время герцогиня Кембриджская стала появляться в ярких total look. В схожих пальто и платьях в тон вот уже который десяток лет выходит на публику и королева.

Дело в том, что это традиция была заложена еще королевой-матерью во времена Второй Мировой войны, чтобы хоть как-то поддержать своих соотечественников и вселить в них немного света и оптимизма на фоне всеобщего уныния. С тех пор Елизавета II всегда надевает яркие наряды, что стало ее визитной карточкой.

Все о герцогине Кейт Миддлтон в ее день рождения

Повторение образов

Довольно часто Кейт появляется на публике в одежде, которую мы видели на ней ранее. Такая привычка также свойственна Елизавете, и она свидетельствует о том, что королева в первую очередь думает о своих подданных, а не моде, а заодно и бережет государственный бюджет.

К слову, герцогиня Сассекская Меган наоборот считается транжирой и модницей, чьи расходы на одежду в разы превосходят суммы, которые тратит на эти же нужды Кейт.

Стало известно о первом выходе Кейт Миддлтон

Сумки, заменившие клатчи

Герцогиня Кембриджская все чаще стала выходить в свет с маленькими сумками, заменившими более привычный клатч. По мнению экспертов, это тоже является лишним доказательствам того, что таким образом Кейт приучают освобождать руки, необходимые королеве для приветствия и получения букетов.

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