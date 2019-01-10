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Дочь экс-супруги Потапа сообщила о пополнении в семье

Дочь экс-супруги Потапа сообщила о пополнении в семье
13:59 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram дочка экс-супруги артиста – Ирины Горовой выложила фото с темнокожим мальчиком на руках.

Дочь со-продюсера "MOZGI Entertainment" и экс-супруги Потапа Ирины Горовой Наталья сделала необычную публикацию в сети. На своей странице в Instagram девушка разместила фото с маленьким темнокожим ребенком и подписала снимок следующим образом: "Нашей семье пополнение. Мне кажется или мы милашки?".

"Милашки) и малой такой милый)", "Очень милые", "Тебе идет", "Неожиданно", "Новый парень?", – написали подписчики Натальи в комментариях к снимку. 

 
 
 
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В нашей семье пополнение Мне кажется или мы милашки?

Публикация от Натали (@natashka.gorovaya)

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Отметим, что сейчас Наталья с мамой и братом отдыхает на Ямайке. Оттуда девушка публикует яркие снимки.

"Это реально кайф путешествовать с тобой, @gorovaya_irina 9Ник Ирины в Instagram – ред.) Когда ни один человек не воспринимает нас как маму и дочь. Когда нам весело и мы можем с легкостью пойти потанцевать на дискотеку и неважно что мы будем одни среди толпы стареньких людей. Когда можем поговорить на любые темы и успокоить друг друга, подсказать. И конечно же. Никуда без @potapchiq (сын Потапа, брать Натальи Андрей- ред.) который делает такие потрясающие фотки. Люблю вас", – подписала фото девушка.

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Все по теме:

Instagram, Потап, MOZGI Entertainment, Ирина Горовая, Дочь экс-супруги Потапа, Наталья Горовая.
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