Свой день рождения Алан Бадоев отправился праздновать в теплые края

Новости шоу бизнеса: Соблюдая многолетнюю традицию, в начале января украинский клипмейкер Алан Бадоев берет тайм-аут.

На месяц-полтора режиссер отправляется "в тихую гавань" перед насыщенным годом, совмещая празднование дня рождения с отпуском в кругу близких друзей.

"И где я? Конечно же, улетаю. Куда? В Мексику! Каждый свой новый год я пытаюсь начать с путешествия и выбираю для этого места, в которых ещё не был. Ведь это так важно, быть во власти приключений и чувствовать себя Колумбом, как минимум (улыбается). Для меня приключение – это то, без чего невозможна жизнь. Я безумно люблю путешествовать и безумно люблю видеть новых людей, знакомиться с ними. Мне кажется, это самое приятное, что может себе позволить человек", – комментирует Бадоев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Знакомство с Новым солнцем. Утро,Мексика,2019. Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) 10 Янв 2019 в 5:51 PST

10 января свой персональный Новый год именинник встречает в святыне цивилизации майя – на острове Юкатан. В Канкуне режиссёр пробудет около двух недель, после чего отправится в Гуанакасте (Коста-Рика) – тропический рай с нетронутой береговой линией, горными хребтами и поросшими зеленью вулканами. Накануне поездки Бадоев навестил своих детей в Италии, где и встретил новогодние праздники.

Напомним ранее, что талантливый режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев 10 января празднует свой день рождения. Ему исполняется 38 лет. За свою творческую карьеру Алан снял не один десяток клипов для российских и украинских знаменитостей.