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Свой день рождения Алан Бадоев отправился праздновать в теплые края

Свой день рождения Алан Бадоев отправился праздновать в теплые края
17:02 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Соблюдая многолетнюю традицию, в начале января украинский клипмейкер Алан Бадоев берет тайм-аут.

На месяц-полтора режиссер отправляется "в тихую гавань" перед насыщенным годом, совмещая празднование дня рождения с отпуском в кругу близких друзей.

"И где я? Конечно же, улетаю. Куда? В Мексику! Каждый свой новый год я пытаюсь начать с путешествия и выбираю для этого места, в которых ещё не был. Ведь это так важно, быть во власти приключений и чувствовать себя Колумбом, как минимум (улыбается). Для меня приключение – это то, без чего невозможна жизнь. Я безумно люблю путешествовать и безумно люблю видеть новых людей, знакомиться с ними. Мне кажется, это самое приятное, что может себе позволить человек", – комментирует Бадоев.

 
 
 
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Знакомство с Новым солнцем. Утро,Мексика,2019.

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

10 января свой персональный Новый год именинник встречает в святыне цивилизации майя – на острове Юкатан. В Канкуне режиссёр пробудет около двух недель, после чего отправится в Гуанакасте (Коста-Рика) – тропический рай с нетронутой береговой линией, горными хребтами и поросшими зеленью вулканами. Накануне поездки Бадоев навестил своих детей в Италии, где и встретил новогодние праздники.

Напомним ранее, что талантливый режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев 10 января празднует свой день рождения. Ему исполняется 38 лет. За свою творческую карьеру Алан снял не один десяток клипов для российских и украинских знаменитостей.

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Мексика, Instagram, День рождения, Алан Бадоев, Клипмейкер, 10 января.
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