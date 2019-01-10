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Известная голливудская актриса обвинила "Золотой глобус 2019"

Известная голливудская актриса обвинила &quot;Золотой глобус 2019&quot;
17:35 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Скандальная история с девушкой, которая раздавала воду на "Золотом глобусе", получила свое продолжение.

Известная актриса Джейми Ли Кертис призналась в своем фотоблоге, что старалась держаться на красной дорожке как можно дальше от этой модели, но та все равно попала с ней в кадр.

Девушка с водой, которая привлекла внимание на красной дорожке на "Золотом глобусе", хоть и стала звездой соцсетей, самими селебрити была воспринята негативно. В число таких звезд вошла и сама Джейми Ли Кертис. Она была возмущена этой девицей, которая улыбалась с притворной скромностью, маячила на заднем плане. Актриса назвала этот шаг рекламщиков "наглым пиаром".

Отметим, что засветившуюся со всеми звездами девушку, зовут Келлет Катберт. Она часто выкладывает в соцсети свои селфи в бикини.

Напомним, в Лос-Анджелесе с 6 на 7 января прошла церемония награждения престижной кинопремией "Золотой глобус 2019".

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Актриса, Джейми Ли Кертис, Золотой глобус 2019, FIJI, Beverly Hills.
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