Дженнифер Лопес рассказала о личной жизни и карьере

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес украсила обложку февральского номера журнала Harper`s Bazaar.

Лопес стала героиней февральского выпуска Harper`s Bazaar.

Кроме этого, Лопес снялась в необычной фотосессии: артистка облачилась в спортивный купальник и шапочку для плавания от именитых брендов. Купальный костюм – от Chanel, шапочка – Vex Clothing. На некоторых кадрах она позирует возле бассейна, а на одном из фото и вовсе парит в воздухе во время прыжка в воду с трамплина.

Лопес также прокомментировала свою личную жизнь и поделилась размышлениями о карьере: "В отношениях у меня были и взлеты, и падения. И тут играла роль лишь мое отношение к самой себе. Пока вы не научитесь любить себя, вы не можете полностью любить кого-то. Как только у вас это получится, у вас будут отношения, основанные на любви и уважении и поддержке. Я эволюционировала в отношениях, так должно было случиться. Я чувствую, что сейчас нахожусь на верном пути".

Пару слов Лопес рассказала и о своей работе: "Иногда я устаю. Я очень устаю. Но я никогда не думаю: "Я не хочу этого делать". Я просто думаю, что мне нужен перерыв. Я действительно чувствую, что у меня еще есть много чего, что я хочу сделать. Я не знаю, доберусь ли я когда-нибудь до точки, когда я буду полностью удовлетворена и уйду, сказав: "Ну все. Я сделала все. С меня хватит. Мне больше нечего сказать". Надеюсь, этот день никогда не наступит".