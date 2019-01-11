Скачать
Пятница, 11.01.2019
Каток на всех дорогах: где перекрыты трассы и ограничено движения транспорта
Каток на всех дорогах: где перекрыты трассы и ограничено движения транспорта
Порошенко: Экономика Украина вышла из зоны риска
Порошенко: Экономика Украина вышла из зоны риска
Шахтер официально подписал Соломона
Шахтер официально подписал Соломона
Прикольные поздравления со Старым Новым годом
Прикольные поздравления со Старым Новым годом

Дженнифер Лопес рассказала о личной жизни и карьере

Дженнифер Лопес рассказала о личной жизни и карьере
10:33 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес украсила обложку февральского номера журнала Harper`s Bazaar.

Лопес стала героиней февральского выпуска Harper`s Bazaar.

Кроме этого, Лопес снялась в необычной фотосессии: артистка облачилась в спортивный купальник и шапочку для плавания от именитых брендов. Купальный костюм – от Chanel, шапочка – Vex Clothing. На некоторых кадрах она позирует возле бассейна, а на одном из фото и вовсе парит в воздухе во время прыжка в воду с трамплина.

Лопес также прокомментировала свою личную жизнь и поделилась размышлениями о карьере: "В отношениях у меня были и взлеты, и падения. И тут играла роль лишь мое отношение к самой себе. Пока вы не научитесь любить себя, вы не можете полностью любить кого-то. Как только у вас это получится, у вас будут отношения, основанные на любви и уважении и поддержке. Я эволюционировала в отношениях, так должно было случиться. Я чувствую, что сейчас нахожусь на верном пути".

Дженнифер Лопес показала, как отметила Рождество

Пару слов Лопес рассказала и о своей работе: "Иногда я устаю. Я очень устаю. Но я никогда не думаю: "Я не хочу этого делать". Я просто думаю, что мне нужен перерыв. Я действительно чувствую, что у меня еще есть много чего, что я хочу сделать. Я не знаю, доберусь ли я когда-нибудь до точки, когда я буду полностью удовлетворена и уйду, сказав: "Ну все. Я сделала все. С меня хватит. Мне больше нечего сказать". Надеюсь, этот день никогда не наступит".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Дженнифер Лопес, Карьера Дженнифер Лопес, Личная жизнь Дженнифер Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании
03 Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования
04 Настя Каменских показала шикарную фигуру в купальнике
05 Прикольные поздравления со Старым Новым годом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
В Минобороны уточнили, сколько будут получать украинские военные
В Минобороны уточнили, сколько будут получать военные
В Карпатах нашелся турист, который заблудился на Рождество
В Карпатах нашелся турист, который заблудился 6 января
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь