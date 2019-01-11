Примерная семья: Иванка Трамп растрогала милым фото с мужем

Новости шоу бизнеса: На снимке Иванка стоит рядом со своим супругом Джаредом в очень элегантном платье красивого сливового оттенка с большим декольте.

Иванка Трам запостила снимок в соцсети, поздравив супруга с днем рождения.

Иванка Трамп, которую мы видели еще в канун католического Рождества в сером свитере Michael Kors, опубликовала на своей странице в Instagram очень редкое семейное фото.

Поводом для нового поста стал день рождения мужа Иванки, с которым та живет с 2009 года, воспитывая троих детей. Оба супруга занимаются политикой и часто ездят в совместные командировки.

"Желаю своему лучшему другу и любви всей моей жизни счастливого дня рождения", – подписала Иванка фото.

Как сообщалось ранее, Дочь действующего президента США Иванка Трамп может работать не только в уютном офисе, но и выполнять указания отца за рубежом и в американских городах. Так, политик приняла участие в поездке в отделение большой компании "Suit-Kote". Фирма на практике продемонстрировала эффективность налоговой реформы США.