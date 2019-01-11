Беллы Хадид появилась на публике в интересном образе

Новости шоу бизнеса: Белла Хадид дополнила образ модными нынче объемные кроссовки от Louis Vuitton.

Белла Хадид, получившая в подарок от заботливого отца сумку Hermes Birkin со своим портретом, стала гостьей одной из модных вечеринок.

В числе прочих знаменитостей модель была замечена накануне вечером в магазине Chrome Hearts, что в Вест-Виллидже. Именно там состоялось открытие pop-up бутика известного бренда Louis Vuitton.

На нескольких снимках, появившихся в сети, 22-летняя Белла запечатлена в белоснежной мужской рубашке, поверх которой она надела ярко-желтый жилет, превратив наряд в необычное платье.

Как сообщалось ранее, 22-летняя американская модель Белла Хадид опубликовала на своей странице в Instagram трогательный семейный снимок. На нем она запечатлена со старшей сестрой Джиджи и их матерью Иоландой.