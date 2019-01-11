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Беллы Хадид появилась на публике в интересном образе

Беллы Хадид появилась на публике в интересном образе
11:35 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Белла Хадид дополнила образ модными нынче объемные кроссовки от Louis Vuitton.

Белла Хадид, получившая в подарок от заботливого отца сумку Hermes Birkin со своим портретом, стала гостьей одной из модных вечеринок.

В числе прочих знаменитостей модель была замечена накануне вечером в магазине Chrome Hearts, что в Вест-Виллидже. Именно там состоялось открытие pop-up бутика известного бренда Louis Vuitton. 

Белла Хадид снялась в яркой рекламе Moschino

На нескольких снимках, появившихся в сети, 22-летняя Белла запечатлена в белоснежной мужской рубашке, поверх которой она надела ярко-желтый жилет, превратив наряд в необычное платье. 

Как сообщалось ранее, 22-летняя американская модель Белла Хадид опубликовала на своей странице в Instagram трогательный семейный снимок. На нем она запечатлена со старшей сестрой Джиджи и их матерью Иоландой.

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Знаменитости, Белла Хадид, Наряд Белла Хадид.
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