Певица Светлана Лобода не перестает хвастаться своими шикарными формами

Новости шоу бизнеса: Светлана Лобода, которая сейчас живет в России, недавно отправилась со своей дочкой на острова.

В Instagram певица выкладывает очень много снимков со своего отдыха, где нежится под теплым солнцем. Отпуск звезда проводит со своей дочерью Евангелиной.

На многочисленных снимках видно, что певица очень хорошо выглядит. Она часто пользуется Instagram, чем не устает удивлять и шокировать своих поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram No news no shoes Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 10 Янв 2019 в 7:02 PST

Совсем недавно Лобода сделала снимок, на котором запечатлена идеальная и довольно пышная фигура, облаченная в черный купальник. Что же, стоит позавидовать активной певице, которая выглядить безупречно даже после вторых родов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 6 Янв 2019 в 7:45 PST

Недавно сообщалось, что певица позабавила сеть оригинальным диалогом с дочерью Евой.

Оказывается, артистка отправилась на острова, а вот малышка пригрозилась съесть всех акул.