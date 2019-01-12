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Том Харди и Шарлотта Райли стали родителями во второй раз

Том Харди и Шарлотта Райли стали родителями во второй раз
11:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: В начале нового года в звездной семье Тома Харди и Шарлотты Райли произошла радостная новость.

Голливудская чета во второй раз стала родителями. Как сообщают иностранные СМИ, сын унаследовал имя одного из знаменитых героев, которого обожает 41-летний Том Харди.

41-летний голливудский актер, несмотря на свою популярность и знаменитость, не любит афишировать закулисье личной жизни. Так, об ожидании второго ребенка Том Харди и его жена Шарлотта Райли молчали довольно долго. 

 
 
 
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- this picture is so perfect #tomhardy #charlotteriley

Публикация от tom hardy | kimberly☃ (@legendaryhardy)

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Летом 2018 года 37-летняя актриса появилась на красной дорожке в подозрительно широком платье, что вызвало бурю обсуждений относительно ее беременности. Однако подтверждений этой информации звездная пара не предоставила. Так, только через полгода, когда Шарлотта Райли родила во второй раз, стало известно о том, что звездные супруги ожидали второго ребенка. Об этом сообщает The Daily Mail.

У пары родился второй сын. Том Харди решил назвать его Форрест в честь Форреста Гампа, которого сыграл Том Хэнкс. К слову, 41-летний Харди обожает эту кинокартину, поскольку он также участвовал в ее съемках.

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Знаменитости, Том Харди, Шарлотта Райли, Том Харди и Шарлотта Райли.
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