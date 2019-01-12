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Леся Никитюк показала, как отдыхает в Буковеле

Леся Никитюк показала, как отдыхает в Буковеле
17:12 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Леся Никитюк выложила видео, как она прокаталась на снегоходе.

Известная украинская телеведущая, одна из самых "народных" звезд, Леся Никитюк потрясла поклонников фотографиями с отдыха на горнолыжном курорте в Буковеле.

Знаменитость прокатилась на снегоходе и рассказала об экстремальном опыте в своем Instagram.

Телеведущая поделилась историями в Instagram, где рассказала, как прокатилась на снегоходе. По внешнему виду и реакции Никитюк ясно одно - ведущая переполнена эмоциями.

После активного отдыха на склонах Карпат звезда развлекалась в одном из ресторанов с алкогольными напитками и живой музыкой.

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Буковель, Снегоход, Леся Никитюк, Леся Никитюк в Буковеле, Леся Никитюк на снегоходе.
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