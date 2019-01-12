Леся Никитюк показала, как отдыхает в Буковеле

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Леся Никитюк выложила видео, как она прокаталась на снегоходе.

Известная украинская телеведущая, одна из самых "народных" звезд, Леся Никитюк потрясла поклонников фотографиями с отдыха на горнолыжном курорте в Буковеле.

Знаменитость прокатилась на снегоходе и рассказала об экстремальном опыте в своем Instagram.

Телеведущая поделилась историями в Instagram, где рассказала, как прокатилась на снегоходе. По внешнему виду и реакции Никитюк ясно одно - ведущая переполнена эмоциями.

После активного отдыха на склонах Карпат звезда развлекалась в одном из ресторанов с алкогольными напитками и живой музыкой.