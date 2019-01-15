Мама Леонардо ДиКаприо поливает назойливых фанатов из садового шланга

Ирмелин Инденбиркен, мама Леонардо ДиКаприо, самоотверженно защищает дом своего сына от чрезмерного внимания поклонников.
Под водяной обстрел попали даже туристы, которые всего лишь купили экскурсионный автобусный тур по Лос-Анджелесу, проходящий по маршруту домов голливудских знаменитостей. По словам инсайдера, немногим фанатам, которые приблизились к дому своего любимца, удавалось отойти от ограждения сухими. Меткости этой энергичной старушки можно только позавидовать!
"Она настаивает, что, люди могут оставаться поклонниками ДиКаприо, и не приближаясь к его дому", – говорит один из очевидцев.
Добавим, в конце 2018 года стало известно, что звезда "Великого Гэтсби" выставил на продажу один из своих особняков в городе Ангелов. Дом 1931 года постройки актер приобрел в 2000 году, сразу же после грандиозного успеха фильма "Титаник". И вот спустя 19 лет он готов расстаться с памятной недвижимостью "всего" за 1,6 миллиона долларов, что на 818 тысяч долларов больше первоначальной стоимости.