Леди Гага поделилась своими переживаниями с фанатами

Жизнь американской певицы Леди Гаги всколыхнула грустная новость, которой она решила поделиться со своими фанатами.
В последнем, под названием "Прощай, мой ангел", она разместила обольстительную фотографию на белом коне, потерю которого она пережила ночью.
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Отмечается, после церемонии вручения премий Critics 'Choice Awards, где она одержала победу в категориях "Лучшая актриса" и "Лучший саундтрек к фильму" ей сообщили о смерти лошадки Арабеллы.
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"Сразу после шоу я узнала, что мой хороший ангел, лошадка Арабелла, умирает. Я спешу сейчас к ней, чтобы попрощаться. Она была и прекрасной животным. Наши души и дух всегда были одним целым. Когда ей было больно, мне было тоже . Я никогда не забуду моменты, которые мы с ней разделили ", - поделилась знаменитость.
По словам певицы, она никогда не забудет о долгие походы вместе с Арабеллой, гонки по каньонам и кормления ее печеньем.
"Она навсегда останется частью меня. Мне очень грустно. Но я хочу, чтобы твою боль остановился и ворота небес открылись для тебя. Девочка, как ты думаешь, куда ты идешь?", - грустно добавила встревоженная Леди Гага.