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Леди Гага поделилась своими переживаниями с фанатами

Леди Гага поделилась своими переживаниями с фанатами
12:56 Сегодня Телеграф znaj.ua

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram артистка Леди Гага выставила тоскливые сообщения.

Жизнь американской певицы Леди Гаги всколыхнула грустная новость, которой она решила поделиться со своими фанатами.

В последнем, под названием "Прощай, мой ангел", она разместила обольстительную фотографию на белом коне, потерю которого она пережила ночью. 

 
 
 
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Goodbye, my angel

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Отмечается, после церемонии вручения премий Critics 'Choice Awards, где она одержала победу в категориях "Лучшая актриса" и "Лучший саундтрек к фильму" ей сообщили о смерти лошадки Арабеллы. 

 
 
 
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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

"Сразу после шоу я узнала, что мой хороший ангел, лошадка Арабелла, умирает. Я спешу сейчас к ней, чтобы попрощаться. Она была и прекрасной животным. Наши души и дух всегда были одним целым. Когда ей было больно, мне было тоже . Я никогда не забуду моменты, которые мы с ней разделили ", - поделилась знаменитость. 

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По словам певицы, она никогда не забудет о долгие походы вместе с Арабеллой, гонки по каньонам и кормления ее печеньем.

"Она навсегда останется частью меня. Мне очень грустно. Но я хочу, чтобы твою боль остановился и ворота небес открылись для тебя. Девочка, как ты думаешь, куда ты идешь?", - грустно добавила встревоженная Леди Гага.

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Леди Гага, Знаменитости, Переживания.
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