Леди Гага поделилась своими переживаниями с фанатами

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram артистка Леди Гага выставила тоскливые сообщения.

Жизнь американской певицы Леди Гаги всколыхнула грустная новость, которой она решила поделиться со своими фанатами.

В последнем, под названием "Прощай, мой ангел", она разместила обольстительную фотографию на белом коне, потерю которого она пережила ночью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Goodbye, my angel Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 13 Янв 2019 в 11:11 PST

Отмечается, после церемонии вручения премий Critics 'Choice Awards, где она одержала победу в категориях "Лучшая актриса" и "Лучший саундтрек к фильму" ей сообщили о смерти лошадки Арабеллы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 14 Янв 2019 в 1:57 PST

"Сразу после шоу я узнала, что мой хороший ангел, лошадка Арабелла, умирает. Я спешу сейчас к ней, чтобы попрощаться. Она была и прекрасной животным. Наши души и дух всегда были одним целым. Когда ей было больно, мне было тоже . Я никогда не забуду моменты, которые мы с ней разделили ", - поделилась знаменитость.

По словам певицы, она никогда не забудет о долгие походы вместе с Арабеллой, гонки по каньонам и кормления ее печеньем.

"Она навсегда останется частью меня. Мне очень грустно. Но я хочу, чтобы твою боль остановился и ворота небес открылись для тебя. Девочка, как ты думаешь, куда ты идешь?", - грустно добавила встревоженная Леди Гага.