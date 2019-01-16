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Рианна подала в суд на отца

Рианна подала в суд на отца
13:15 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица хочет запретить отцу использовать свое имя.

Певица выдвинула судебный иск в адрес своего отца из-за того, что он зарабатывает на ее имени.

Артистка Рианна обвиняет Рональда Фенти в том, что он использовал ее бренд одежды и косметики Fenty и их родство для того, чтобы начать свой собственный бизнес. В 2017 отец Рианны создал агентство по развитию талантов Fenty Entertainment.

Стоит отметить, что Рональд Фенти в общении с бизнес-партнерами назывался представителем Рианны, чтобы получить миллионы долларов. В частности, без согласия певицы он пытался продать ее участие в 15 шоу в Латинской Америке в декабре 2017 года.

Рианна уверяет, что несколько раз обращалась к отцу с просьбой прекратить такие действия, но безрезультатно.

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Несмотря на многочисленные просьбы певицы, ее отец продолжал зарабатывать на созданной Рианной марке.

Артистка не выдержала и теперь просит суд запретить ему использовать название Fenty и возместить нанесенный ей ущерб.

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Рианна, Певица, Артистки, Рианна подала в суд на отца.
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