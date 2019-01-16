Удивительные снимки, сделанные под землей (Фото) Пещеры и туннели всегда составляли часть человеческой жизни. На протяжении тысячелетий мы оттачивали искусство выкапывания этих подземных убежищ и проходов, а сегодня делаем их по сотням разных причин. Мы проводим раскопки, чтобы найти реальные и культурные сокровища, выкапывая шахты во время археологических исследований. Мы используем пещеры как место хранения с постоянными условиями, спускаемся сюда для своего развлечения, и для того, чтобы надежно спрятаться от природных и техногенных катастроф. И по мере того, как поверхность планеты все более переполняется, а границы государств закрываются, туннели обеспечивают пути для транспортных средств и контрабандистов всех видов. Для вас собраны недавние фотографии, на которых изображены подземелья со всего мира.