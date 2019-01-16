Скачать
Среда, 16.01.2019
Украина получит еще 2 транша от МВФ по новой stand by программе
Украина получит еще 2 транша от МВФ по новой stand by программе
Судебный фарс: Киев отреагировал на продление ареста украинских моряков в РФ
Судебный фарс: Киев отреагировал на продление ареста украинских моряков в РФ
Арсенал-Киев объявил имя нового наставника команды
Арсенал-Киев объявил имя нового наставника команды
Стало известно, какая зона мозга отвечает за измерение времени
Стало известно, какая зона мозга отвечает за измерение времени

Жутко красиво: Мелания Трамп показала заснеженные пейзажи из Белого дома

Жутко красиво: Мелания Трамп показала заснеженные пейзажи из Белого дома
14:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно первая леди разместила на странице в Instagram эффектные снимки Белого дома.

Первая леди США Мелания Трамп умело сочетает свою социальную и благотворительную работу с ведением блога. На днях жена главы Белого дома показала волшебные снимки заснеженной резиденции.

Мелания Трамп любит хвастаться в сети не только своими яркими образами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@whitehouse

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

В блестящем наряде: новогодние фото с Меланией Трамп

Но не роскошный интерьер настолько захватил Маланью Трамп, а зимний пейзаж, который открывается из окна президентской резиденции. На фото виден заснеженный двор Белого дома, черепицы соседних зданий и знаменитый Монумент Вашингтона.

Стоит отметить, что больше ярких снимков появилось на странице Белого дома. Авторы фото показали красоту здания и знаменитые сады, расположенные на территории резиденции. Фотографии вызвали большой восторг среди пользователей сети, которые сразу же засыпали сообщения комплиментами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Белый дом, Первая леди США, Вид из окна, Мелания Трамп, Фото с окна Белого Дома, Заснеженный Белый Дом, Заснеженные пейзажи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Именины Ирины 2019: поздравления в стихах
03 Семьям погибших участников АТО предлагают деньги вместо земли
04 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
05 Гороскоп на сегодня, 16 января 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
В Украине от кори умер младенец
В Украине от кори умер младенец
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Гадание на Крещение с 18 на 19 января
Гадание на Крещение с 18 на 19 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь