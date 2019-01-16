Жутко красиво: Мелания Трамп показала заснеженные пейзажи из Белого дома

Новости шоу бизнеса: Недавно первая леди разместила на странице в Instagram эффектные снимки Белого дома.

Первая леди США Мелания Трамп умело сочетает свою социальную и благотворительную работу с ведением блога. На днях жена главы Белого дома показала волшебные снимки заснеженной резиденции.

Мелания Трамп любит хвастаться в сети не только своими яркими образами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @whitehouse Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 13 Янв 2019 в 2:08 PST

Но не роскошный интерьер настолько захватил Маланью Трамп, а зимний пейзаж, который открывается из окна президентской резиденции. На фото виден заснеженный двор Белого дома, черепицы соседних зданий и знаменитый Монумент Вашингтона.

Стоит отметить, что больше ярких снимков появилось на странице Белого дома. Авторы фото показали красоту здания и знаменитые сады, расположенные на территории резиденции. Фотографии вызвали большой восторг среди пользователей сети, которые сразу же засыпали сообщения комплиментами.