Жутко красиво: Мелания Трамп показала заснеженные пейзажи из Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп умело сочетает свою социальную и благотворительную работу с ведением блога. На днях жена главы Белого дома показала волшебные снимки заснеженной резиденции.
Мелания Трамп любит хвастаться в сети не только своими яркими образами.
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Но не роскошный интерьер настолько захватил Маланью Трамп, а зимний пейзаж, который открывается из окна президентской резиденции. На фото виден заснеженный двор Белого дома, черепицы соседних зданий и знаменитый Монумент Вашингтона.
Стоит отметить, что больше ярких снимков появилось на странице Белого дома. Авторы фото показали красоту здания и знаменитые сады, расположенные на территории резиденции. Фотографии вызвали большой восторг среди пользователей сети, которые сразу же засыпали сообщения комплиментами.