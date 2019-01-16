"Я люблю твои носки на полу": Майли Сайрус поздравила своего мужа с днем рождения

Новости шоу бизнеса: Певица романтично поздравила своего мужа с днем рождения и призналась в любви.

Известная певица Майли Сайрус написала очень трогательное послание своему супругу Лиаму Хемсворту и призналась в любви. Певица не просто рассказала о своих чувствах, она детально расписала, чем любит заниматься с мужем и что именно ей так в нем нравится.

"Когда мы познакомились, тебе было 19 лет. Сегодня тебе 29. Люблю то, как ты смотришь на меня, то, как ты смотришь на наших собак, наших поросят, наших лошадей, наших кошек, наших рыб. То, как ты смотришь на свою семью, на друзей, на незнакомцев, на жизнь. То, как ты смотришь на океан и как ты всегда находишь время. И то, что вместо того, чтобы посмотреть в телефон ты выходишь на улицу, когда я спрашиваю какая там погода", – пишет Майли.

"Мне нравится, как ты рисуешь, какие выбираешь цвета. Я люблю твои грязные носки на полу, потому что это значит, что ТЫ ДОМА. Мне нравится, когда ты даешь мне послушать новую музыку и я слушаю ее, когда ты уходишь, чтобы почувствовать, будто ты рядом. Мне нравится вечером искать рецепты перед сном, чтобы утром приготовить вместе завтрак. Люблю эти морщинки вокруг глаз, когда ты улыбаешься или щуришься от солнца. Мне нравится, когда мы говорим на "нашем" языке и понимаем друг друга. Иногда без слов. Люблю то, что ты всегда слышишь и заботишься обо мне", – поделилась певица.

Также Майли поблагодарила Лиама за то, что он позволяет ей "быть тем. Кем она является" и в очередной раз призналась в любви мужу: "Я люблю тебя. Безоговорочно. Спасибо за самые счастливые дни в моей жизни".