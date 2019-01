Необычные, странные и попросту безумные тату звезд Голливуда

Новости шоу бизнеса: Мы собрали 15 татуировок известных личностей, которые вас расстроят и насмешат одновременно.

От эмодзи во рту до гигантской розы на пол-спины и слова "бекон" на стопе – смотрим, какими необычными, странными, а то и попросту безумными татуировками "награждают" свои тела звезды шоу-бизнеса.

Селена Гомес

Говорят, что, сделав первую татуировку, рано или поздно захочешь сделать и вторую – и в отношении многих звезд это действительно так. У Селены Гомес, например, татуировок несколько, делал их Bang Bang, тату-мастер Джастина Бибера, и самое, наверное, важное тату Селены тоже связано с Джастином – она представляет собой арабскую вязь со словами "Люби себя в первую очередь". Для Гомес эта надпись с каждым годом становится напоминанием все более важным.

Рианна

У Рианны за последние несколько лет появилось столько татуировок, что ее поклонники сбились со счета, а одна из самых изящных, россыпь звездочек, была сделана опять-таки тату-мастером Bang Bang.

Кара Делевин

Модель и актриса Кара Делевинь – тоже большая поклонница татуировок, причем самых разных: какие-то имеют для звезды важное сентиментальное значение, какие-то просто красивы, какие-то – по-настоящему необычны. Вот, например, "львиное" тату на пальце модели можно отнести к последним:

На одной стопе у Кары вытатуировано "Сделано в Англии", на другой – слово "Бекон", который, видимо, Делевинь трепетно любит.

Эмма Стоун

"Птичья" татуировка Эммы на первый взгляд выглядит абсолютно стандартной, вот только рисунок для тату придумывал сэр Пол Маккартни, легенда Beatles, с которым Стоун давно знакома (а недавно снялась в клипе на его новую песню). Татуировка – трибьют песне Beatles, Blackbird, которую очень любят и сама Эмма, и ее мама.

Николь Ричи

Николь не так часто появляется на красных дорожках, еще реже выбирает для этих выходов платья с открытой спиной, поэтому далеко не все знают, что на лопатках у Ричи красуются "крылышки".

Шанель Иман

"Ангел" Victoria’s Secret работает "вешалкой" в модельной индустрии уже много лет, добилась большого успеха, и, празднуя этот самый успех, сделала себе достаточно ироничную татуировку.

Айрленд Болдуин

Неизвестно, что вдохновило дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер на эту татуировку (может, она преданная поклонница "Голодных игр"?), но смотрится рисунок очень стильно.

Джессика Зор

Еще одна философская надпись, на этот раз украшающая тело звезды "Сплетницы" Джессики Зор. Надпись означает "Знай свои пределы".

Зои Кравиц

У Зои Кравиц татуировок очень много, но, наверное, самая необычно выглядящая из них – рисунок глаза в этническом стиле.

Эван Рэйчел Вуд

Большая поклонница творчества Эдгара Аллана По, Эван даже сделала татуировку с цитатой из По, которая переводится вот так:

Всё, что зрится, мнится мне,

Всё есть только сон во сне.

Майли Сайрус

Весьма необычное место для татуировки еще в 2014 году выбрала Майли Сайрус – внутреннюю сторону ее нижней губы теперь украшает тату-эмодзи грустной кошачьей мордочки.

Шерил Коул

Если бы можно было вручить приз за тату – разрыв шаблона, то он достался бы именно Шерил Коул. Элегантная британская красавица несколько лет назад перенесла тяжелейшую болезнь, малярию, после чего, по ее собственным словам, составила список того, что нужно успеть сделать в своей жизни – поскольку жизнь чрезвычайно коротка. В этот список попала и татуировка, в результате чего тело Коул украсила вот такая гигантская роза:

Луи Томлинсон

Звезде One Direction так нравился текст песни Little Things, что он решил сделать какую-нибудь татуировку в ее честь. Луи вдохновила строчка "You can’t go to bed without a cup of tea" – в результате чего теперь на его коже красуется кривоватый рисунок чашечки чая. Чисто английское тату.

Райан Гослинг

Ну и, напоследок, Райан Гослинг и не поддающееся идентификации нечто.