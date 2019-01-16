Скачать
Среда, 16.01.2019
В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
Словакия будет поддерживать работу СММ ОБСЕ в Украине
Словакия будет поддерживать работу СММ ОБСЕ в Украине
Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
&quot;Оскар 2019&quot; может войти в историю как самая скандальная церемония
"Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония

Неожиданно: Одна из сестер Олсен засветила своего бойфренда

Неожиданно: Одна из сестер Олсен засветила своего бойфренда
22:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: 32-летняя звезда фильма "Двое: я и моя тень" закрутила роман с младшим за себя американским художником. Снимки 32-летней актрисы появились на фан-странице.

На фотографиях 32-летняя Эшли гуляет по улицам Нью-Йорка вместе со своим новым бойфрендом Луи Айзнером. Как сообщает The Daily Mail, влюбленным составили компанию любимый брат парня Чарли и его девушка.

Пара встречается с осени 2017 года, однако Эшли Олсен ни разу не афишировала их отношений. Известно, что новый бойфренд звезды занимается художественным искусством и часто публикует свои работы на личной странице в Instagram.

Луи проживает в Лос-Анджелесе, а Эшли, пока, в Нью-Йорке. Вероятно, из-за расстояния и насыщенного графика 32-летней актрисы, их свидания не являются частым удовольствием. Однако в одном из своих интервью девушка призналась, что думает над переездом в Лос-Анджелес.

Одна из сестер Олсен встречается с 60-летним мужчиной

Стоит напомнить, что сестра-близнец Эшли Олсен Мэри-Кейт уже три года находится в браке с 49-летним Оливье Саркози. Мужчина работает банкиром и является братом бывшего президента Франции. А сама Эшли некоторое время встречалась с старше ее на 28 лет финансистом Ричардом Саксом. Однако в 2017 году пара рассталась.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Эшли Олсен, Мери-Кейт Олсен, Луи Айзнер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Именины Ирины 2019: поздравления в стихах
03 Семьям погибших участников АТО предлагают деньги вместо земли
04 Гороскоп на сегодня, 16 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019-й год
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь