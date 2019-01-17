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Известная певица хочет подать на своего отца в суд

Известная певица хочет подать на своего отца в суд
06:18 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Рианна намерена подать в суд на своего собственного отца Рональда Фенти.

Причиной, которая подтолкнула известную барбадосскую певицу к подобному радикальному шагу, стало использование Рональдом имени исполнительницы в корыстных целях. Господин Фенти эксплуатировал родство со ставшей всемирно известной певицей для продвижения своего бизнеса.

Рианна владеет компанией Fenty Beauty, производящей косметику. Помимо этого, ей принадлежит марка нижнего белья Savage x Fenty. Отец певицы в 2017-м создал агентство по развитию талантов Fenty Entertainment. Основой для всех этих брендов стала фамилия Фенти, которую именно Рианна прославила на весь мир. Певица считает, что ее родной отец может эксплуатировать фамилии для того, чтобы заработать на ее узнаваемости. Помимо этого, Рианна опасается, что действия отца могут нанести ущерб брендам, которыми владеет исполнительница.

Сначала певица попросила отца сменить название его компании, надеясь договориться с мужчиной полюбовно. Рональд отказался это сделать, после чего Рианна решила подать исковое заявление в суд. Она надеется на то, что Рональду будет запрещено в судебном порядке использовать фамилию Фенти в корыстных целях.

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Помимо этого, исполнительница рассказала о том, что отец намеревался продать ее участие в целых пятнадцати своих шоу, не удосужившись спросить мнения дочери по этому поводу. Также Рональд готовил договор с сетью отелей для передачи товарного знака Fenty. Это стало последней каплей, вынудившей Рианну пойти на экстренные меры.

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Суд, Рианна, Рональд Фенти, Рианна хочет подать в суд на отца, Отец Рианны.
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