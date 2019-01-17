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Оле Поляковой 35: стало известно, почему певица стала любимицей украинцев

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Оле Поляковой 35: стало известно, почему певица стала любимицей украинцев
10:45 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Cегодня, 17 января, Суперблондинке Оле Поляковой исполняется 35 лет.

Есть несколько причин, по которым Полякова так полюбилась слушателям.

Оля Полякова – поп-дива украинской сцены и самая гастролирующая певица отечественного шоу-бизнеса. 2018 год выдался для певицы триумфальным, а для зрителя запоминающимся благодаря треку "Королева ночи", который получил статус "золотого" и премию Музыкальной Платформы, а одноименный видеоклип набрал свыше 28 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале певицы.

За самые яркие и масштабные шоу

В прошлом году Оля Полякова сделала невероятное – 26 октября в киевском Дворце спорта при полном аншлаге певица показала шоу мирового уровня "Королева ночи", задав новую планку украинского музыкального производства.

За красоту и стиль

Также в 2018 году Полякова была удостоена звания "Самой красивой" женщиной Украины по версии престижного журнала о звездах Viva! и стала первой звездой украинского шоу-бизнеса, которая заключила контракт по лицензированию собственного имени и приобретению бренда "Оля Полякова". После чего певица выступила амбассадором модного бренда-производителя женских колготок ТМ "INTUICIA".

За ее юмор

Оля Полякова запросто может развеселить публику, более того, в ушедшем году артистка продолжила участие в составе звездных тренеров 4-го сезона "Лиги смеха" на канале 1+1, получив звания "Тренер-чемпион-2018" и продолжила актерскую карьеру сразу в двух кинолентах: "Я, Ты, Он, Она" и секс-комедии "Свингеры-2".

За талант не только в музыке

6 июня в Лондоне на креативной встрече BBC Studios украинский проект "Танцы со звездами" был отмечен специальной премией за "Неожиданную пару и номер", которую Полякова и ее партер Степан Мисюрка исполнили в образах Мэрилин Монро и Дональда Трампа на третьем прямом эфире возрожденного телешоу в 2017 году.

Оля Полякова серьезно заболела во время отдыха

За трудолюбие и целеустремленность

Оля Полякова – одна из самых трудолюбивых артисток украинского шоу-бизнеса. Ее работы приносит ощутимые результаты в виде премий и наград,. а также номинаций. В конце 2018 года поп-дива стала номинантом сразу в трех категориях музыкальной премии Yuna-2019: "Исполнительница года", "Лучший эстрадный хит" и "Лучшее концертное шоу". 1 февраля состоится премьера одноименного ЕР "Королева ночи", а 26 октября по многочисленным просьбам поклонников певица повторит гранд-шоу в столичном Дворце спорта.

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