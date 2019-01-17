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Беременная Меган Маркл поразила всех на премьере Cirque du Soleil

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Беременная Меган Маркл поразила всех на премьере Cirque du Soleil
11:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл потрясла своим блестящим образом, который стал самым ярким среди всех со времени, как она стала женой принца Гарри.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вечером 16 января вместе с мужем принцем Гарри посетила спектакль цирка Cirque du Soleil в лондонском Альберт-холле.

Для выхода герцогиня надела темно-синее вечернее платье от французского бренда Roland Mouret, которое стоит около 4380 долларов, продемонстрировав округлившийся живот и стройные ноги в высоком разрезе платья. 

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Дополнили образ черные босоножки Stuart Weitzman на высоком каблуке и атласный клатч от Givenchy. Самым интересным аксессуаром стал именно браслет, ведь раньше он принадлежал принцессе Диане.

Завершал стильный образ Меган яркий макияж и волосы, которые были собраны в аккуратный пучок.

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Знаменитости, Cirque du Soleil, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, Беременная Меган Маркл, Премьера Cirque du Soleil.
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