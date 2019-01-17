Тина Кароль поразила поклонников роскошным платьем в бриллиантах

Новости шоу бизнеса: Тина Кароль удивила эффектным платьем от украинского бренда на своем выступлении.

Тина Кароль выступила 15 января во Львовской опере с концертной программой под названием "Рождественская история". В рамках тематического концерта украинская певица представила фанатам не только свои хиты, но также колядки.

Как всегда артистка радовала поклонников частой сменой нарядов. На своей Instagram-страничке Тина Кароль разместила яркие снимки в роскошном блестящем платье, которое впечатлило поклонников.

Таким образом, для одного из выходов Кароль выбрала платье от украинского бренда GUDU из коллекции весна-лето 2018. Верх черного платья с объемной длинной юбкой обильно декорирован искусственными бриллиантами. Несмотря на то, что фасон платья можно назвать достаточно "строгим" (длинные рукава, высокий воротник), смотрится оно очень нарядно и эффектно.

Образ певица завершила пышными локонами, уложенными на одну сторону. Вечерний мейк артистка подобрала сдержанный, безусловно, не без красной помады. Поклонники Тины кароль были в восторге от яркого появления певицы на сцене.