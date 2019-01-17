Тайна раскрыта: стало известно, что означало "нашумевшее" фото яйца в сети

Новости шоу бизнеса: Яйцо, побившее рекорд по лайкам в Instagram, оказалось рекламой магазина с одеждой.

Последние дни популярными были обсуждения снимка яйца в инстаграме, который побил рекорд Кайли Дженнер. После этого появились новые детали о публикации.

Нашумевшая публикация оказалась рекламой интернет-магазина. Таким образом, вчера в аккаунте @world_record_egg появился сайт, где продается одежда с изображением яйца. Стоимость наряда составляла 15 фунтов стерлингов до 16 января, сам магазин принадлежит одному из британских брендов.

Стоит отметить, что таким образом пост с яйцом набрал более 44 миллионов лайков, что на 26 миллионов больше, чем было у Кайли Дженнер под фото ручки ее маленькой дочери.

Напомним, что светская львица Кайли Дженнер возмутилась тому, что фото куриного яйца набрало больше лайков, чем ручка ее новорожденной дочери.