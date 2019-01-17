Фреймут откровенно рассказала, за чем грустила во время путешествия

Украинская телеведущая Ольга Фреймут провела рождественские каникулы со своим мужем Владимиром Локотко и детьми в горах Швейцарии. Но время отдыха закончилось и семейство вернулось домой. Оля рассказала поклонникам, чего ей не хватало на курорте и за чем она больше всего скучала.
Знаменитая украинская телеведущая призналась поклонникам, что тосковала по дому, и ей не хватало обыденных вещей.
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Яка радість повернутися додому. До засніжених схилів за вікном, різьблених червоним ранковим сонцем. До схудлого кота Мурчика, якому довелося дієтувати кормом увесь цей час . До щовечірніх купань дітей, таких схожих між собою ...Подорожі нагадують мені , як добре вдома. В Україні . Там, де твоя душа .
Какая радость вернуться домой. К заснеженным склонам за окном, резным красным утренним солнцем. К похудевшему коту Мурчику, которому пришлось диетировать кормом все это время. К ежевечерним купаниям детей, таких похожих между собой, – прокомментировала фото Оля Фреймут.
Также женщина добавила, что любит путешествия за то, что они напоминают, как хорошо быть дома и что ее душа всегда в Украине.