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Фреймут откровенно рассказала, за чем грустила во время путешествия

Фреймут откровенно рассказала, за чем грустила во время путешествия
14:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Оля Фреймут опубликовала новый снимок, под которым откровенно рассказала об ощущениях после возвращения домой, на своей странице в Instagram.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут провела рождественские каникулы со своим мужем Владимиром Локотко и детьми в горах Швейцарии. Но время отдыха закончилось и семейство вернулось домой. Оля рассказала поклонникам, чего ей не хватало на курорте и за чем она больше всего скучала.

Знаменитая украинская телеведущая призналась поклонникам, что тосковала по дому, и ей не хватало обыденных вещей. 

Оля Фреймут похвасталась своим любимым мужем

Какая радость вернуться домой. К заснеженным склонам за окном, резным красным утренним солнцем. К похудевшему коту Мурчику, которому пришлось диетировать кормом все это время. К ежевечерним купаниям детей, таких похожих между собой, – прокомментировала фото Оля Фреймут.

Также женщина добавила, что любит путешествия за то, что они напоминают, как хорошо быть дома и что ее душа всегда в Украине.

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Путешествия, Знаменитости, Оля Фреймут, Отдых знаменитостей.
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