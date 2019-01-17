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Стала известна реакция Арнольда Шварценеггера на помолвку дочери

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Стала известна реакция Арнольда Шварценеггера на помолвку дочери
18:17 Сегодня Телеграф beztabu.net Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Арнольд доволен выбором дочери, поэтому уверен наверняка, что "отдает" ее в надежные руки.

Известному спортсмену как любящему отцу, конечно, сложно отпустить от себя и выдать замуж 29-летнюю Кэтрин, которая для него навсегда останется маленькой девочкой.

Кстати, у Шварценеггера было хорошее отношение к Крису Прэтту еще задолго до их с Кэтрин знакомства - пользователи нашли запись, где спортсмен поздравляет актера с выходом первого фильма "Мир Юрского периода".

Стоит отметить, что вся семья Кэтрин относится к ее будущему мужу очень хорошо. Инсайдер рассказал, что Крис часто проводил время вместе с родственниками возлюбленной, поэтому успел полностью показать себя.

"Им нравится, что Крис добросердечный и ориентирован на семью. С самого начала отношений он приходил на семейные ужины в дом Шварценеггеров. Предложение Прэтта было вполне ожидаемо. Когда люди спрашивали Кэтрин или ее близких, есть ли у нее с Крисом будущее, все в один голос соглашались", - признался источник.

Кроме того, приближенный к окружению пары инсайдер рассекретил, что Крис Прэтт, как и полагается, просил руки и сердца Кэтрин у ее родителей. А во время предложения актер произнес трогательную речь, в которой искренне признался невесте в чувствах.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер объявили о помолвке

"Он попросил благословения Марии и Арнольда, придерживаясь традиций. Крис с самого начала был очень прямолинеен в своих намерениях. За последние несколько месяцев он сблизился с братьями и сестрами Кэтрин и для всей ее семьи было ясно, что они поженятся", - добавил источник.

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Реакция, Арнольд Шварценеггер, Помолвка, Кэтрин, Крис Прэтт.
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