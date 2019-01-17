Грузинский холостяк Иракли Макацария обнажился на фото

Новости шоу бизнеса: Завидный холостяк и предприниматель Иракли Макацария поделился "горячими" фото на своей странице в Instagram.

Он также рассказал о своих путешествиях и поделился впечатлениями от отдыха в Таиланде: "Продолжая свой отпуск, я понял, что соскучился за солнцем и теплом. Именно поэтому дальше мы отправились отдохнуть на берегу океана в Таиланд. Здесь у меня нет шанса отвлечься на работу, чему я абсолютно не сопротивляюсь и получаю удовольствие от этой невероятной природы и жаркого солнца. А вы предпочитаете уезжать туда где тепло или любите зимнюю погоду?", – поинтересовался у поклонников Иракли. Текст Иракли сопроводил серией снимков, которые, наверняка понравились женской половине его подписчиков.

Напомним ранее, что холостяк Иракли Макацария рассказал, что его покорило во Флоренции.

Экс-участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария неоднократно признавался, что его сердце открыто к возвышенным чувствам. На днях он сообщил, что стрела Амура настигла его и это случилось - он влюбился. Однако на удивление поклонницам причиной волнующего события стала не девушка.