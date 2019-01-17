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Грузинский холостяк Иракли Макацария обнажился на фото

Грузинский холостяк Иракли Макацария обнажился на фото
20:47 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Завидный холостяк и предприниматель Иракли Макацария поделился "горячими" фото на своей странице в Instagram.

Он также рассказал о своих путешествиях и поделился впечатлениями от отдыха в Таиланде: "Продолжая свой отпуск, я понял, что соскучился за солнцем и теплом. Именно поэтому дальше мы отправились отдохнуть на берегу океана в Таиланд. Здесь у меня нет шанса отвлечься на работу, чему я абсолютно не сопротивляюсь и получаю удовольствие от этой невероятной природы и жаркого солнца. А вы предпочитаете уезжать туда где тепло или любите зимнюю погоду?", – поинтересовался у поклонников Иракли. Текст Иракли сопроводил серией снимков, которые, наверняка понравились женской половине его подписчиков.

 
 
 
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Спокойный и размеренный отдых, честно говоря, надоедает достаточно быстро, если ты привык к активному образу жизни и постоянному движению. Но в Таиланде точно скучать не приходится – потрясающие пейзажи, маленькие кафе с очень вкусной едой, неизведанные далекие острова и просто неимоверная красота природы! Уже сходили на snorkeling, плавали в открытом море с рыбой из мультфильма Немо и акулами ! Эмоции зашкаливают просто! Следующий маст ту визит – посетить остров, где снимали фильм «Beach» и “James Bond”. (Скучать не проходиться ) Набираемся сил и впечатлений, чтобы вернуться к рабочим будням, полными энергии! #maqatsa #winter #butsummerfirst #thailand #vocation #sun #wooosaaa #positivenergy #letsgo

Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Напомним ранее, что холостяк Иракли Макацария рассказал, что его покорило во Флоренции.

Экс-участник шоу "Холостяк"  Иракли Макацария неоднократно признавался, что его сердце открыто к возвышенным чувствам. На днях он сообщил, что стрела Амура настигла его и это случилось - он влюбился. Однако на удивление поклонницам причиной волнующего события стала не девушка.

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Грузия, Instagram, Фото, Торс, Иракли Макацария.
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