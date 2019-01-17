Известная модель Наоми Кэмпбелл сменила прическу на показе Louis Vuitton

Новости шоу бизнеса: Одна из самых знаменитых супермоделей в мире, 48-летняя Наоми Кэмпбелл, посетила мужскую Неделю моды в Париже.

Звезда удивила гостей показа Louis Vuitton сезона осень-зима своей необычной прической. Наоми выглядела очень эффектно с упругими кудряшками и в то же время неузнаваемо. Судя по всему, селебрити пополнила коллекцию своих париков.

Если обычно на публике Кэмпбелл появляется с длинными прямыми темно-каштановыми волосами, то на свежих фото она позирует с кудряшками. Образ дополнили солнцезащитные очки-авиаторы в стиле семидесятых, шелковое платье и бежевый пиджак.

Наоми уже давно жаловалась на состояние своих волос и призналась, что выручают ее парики, платки и тюрбаны. Выпадение волос, по словам звезды, это плачевный результат постоянных укладок, завивок и использования косметических средств. Многие манекещицы сталкиваются с подобными проблемами, но не все об этом говорят.

Ранее Наоми в одном из интервью рассказывала, что она почти полностью облысела из-за постоянного наращивания. После этого она стала вести себя более осторожно и теперь не подвергает свои волосы подобным негативным воздействиям.

Мне очень жаль свои волосы. Отросли ли они? Да, к счастью. Но, вообще-то, многие люди в мире носят парики. Кому какое дело до этого? Я могу делать, что хочу, особенно если этого требует моя профессия, — заявляла Кэмпбелл.