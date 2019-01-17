Скачать
Четверг, 17.01.2019
Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека

Известная модель Наоми Кэмпбелл сменила прическу на показе Louis Vuitton

Смотрите фото (3)
Известная модель Наоми Кэмпбелл сменила прическу на показе Louis Vuitton
21:44 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Одна из самых знаменитых супермоделей в мире, 48-летняя Наоми Кэмпбелл, посетила мужскую Неделю моды в Париже.

Звезда удивила гостей показа Louis Vuitton сезона осень-зима своей необычной прической. Наоми выглядела очень эффектно с упругими кудряшками и в то же время неузнаваемо. Судя по всему, селебрити пополнила коллекцию своих париков.

Если обычно на публике Кэмпбелл появляется с длинными прямыми темно-каштановыми волосами, то на свежих фото она позирует с кудряшками. Образ дополнили солнцезащитные очки-авиаторы в стиле семидесятых, шелковое платье и бежевый пиджак.

Наоми уже давно жаловалась на состояние своих волос и призналась, что выручают ее парики, платки и тюрбаны. Выпадение волос, по словам звезды, это плачевный результат постоянных укладок, завивок и использования косметических средств. Многие манекещицы сталкиваются с подобными проблемами, но не все об этом говорят.

Ранее Наоми в одном из интервью рассказывала, что она почти полностью облысела из-за постоянного наращивания. После этого она стала вести себя более осторожно и теперь не подвергает свои волосы подобным негативным воздействиям.

"Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике

Мне очень жаль свои волосы. Отросли ли они? Да, к счастью. Но, вообще-то, многие люди в мире носят парики. Кому какое дело до этого? Я могу делать, что хочу, особенно если этого требует моя профессия, — заявляла Кэмпбелл.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Модель, Louis Vuitton, Прическа, Наоми Кэмпбелл, Кудри, Черная Пантера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
02 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
03 Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
04 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь