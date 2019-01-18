Натали Портман снялась топлес в рекламной кампании

Новости шоу бизнеса: Натали Портман очень избирательна не только при выборе ролей, но и при принятии предложений от рекламных компаний.

Уже почти десять лет Натали Портман сотрудничает с модным домом Dior - и прекращать это сотрудничество, похоже, не собирается ни одна из сторон. 37-летняя звезда "Черного лебедя" разделась для новой рекламной кампании тональной основы под макияж Dior Forever.

Линейку тональных кремов Dior Forever, разработанную креативным директором косметического подразделения Dior Питером Филипсом, Портман уже успела оценить лично: "она отвечает желанию быть лучше, помогает выразить свою индивидуальность и позволяет дать волю своему воображению", - заявила звезда.

Напомним, в ближайшем будущем мы увидим Портман не только в рекламе Dior, но и на большом экране - в музыкальной драме "Голос люкс", которая выйдет в прокат 7 марта.