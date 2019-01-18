Звезды с нестандартной внешностью, что получили славу и признание (Фото)

Принято считать, что для того, чтобы стать актером, моделью или телеведущим, необходимо иметь идеальную внешность, подходящую под стандарты красоты. Тем не менее эти известные актеры и актрисы доказали всем, что можно быть не очень красивым и обладать совершенно нестандартной внешностью и при этом получить славу и признание. Возможно, дело не только во внешности, но и в огромном таланте.