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Пятница, 18.01.2019
Звезды с нестандартной внешностью, что получили славу и признание (Фото)
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Звезды с нестандартной внешностью, что получили славу и признание (Фото)

Принято считать, что для того, чтобы стать актером, моделью или телеведущим, необходимо иметь идеальную внешность, подходящую под стандарты красоты. Тем не менее эти известные актеры и актрисы доказали всем, что можно быть не очень красивым и обладать совершенно нестандартной внешностью и при этом получить славу и признание. Возможно, дело не только во внешности, но и в огромном таланте.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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