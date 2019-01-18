Популярная украинская певица показала себя 10 лет назад

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Надя разместила фото, на котором ей всего 18 лет.

Певица присоединилась к популярному флешмобу.

Популярная украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева присоединились ко всеобщему флешмобу, в рамках которого звезды показывают свои фото десятилетней давности.

"Ну лааааадно)) вот вам) Еще через 10 лет запощу себя блондинкой и будет Виа-Гра", – пошутила Надя в подписи к фото.

"Вы почти не изменились, но все ровно маленькие изменения пошли на пользу", "Мне ты рыжей больше нравишься", "Вот что значит натуральная красота! Круто", "Ты в каждом возрасте красивая", "Ты и тогда была невероятная", "Изменилась в лучшую сторону", "Просто красотка", "Ты и там, и там красотка", – пишут в комментариях поклонники Нади.