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Популярная украинская певица показала себя 10 лет назад

Популярная украинская певица показала себя 10 лет назад
11:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Надя разместила фото, на котором ей всего 18 лет.

Певица присоединилась к популярному флешмобу.

Популярная украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева присоединились ко всеобщему флешмобу, в рамках которого звезды показывают свои фото десятилетней давности. 

 
 
 
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Ну лааааадно)) вот вам) Ещё через 10 лет запощу себя блондинкой и будет Виа-Гра. #стиль #ковёр #10yearschallenge

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева c мужем поделились новым фото с отдыха в Дубае

"Ну лааааадно)) вот вам) Еще через 10 лет запощу себя блондинкой и будет Виа-Гра", – пошутила Надя в подписи к фото.

"Вы почти не изменились, но все ровно маленькие изменения пошли на пользу", "Мне ты рыжей больше нравишься", "Вот что значит натуральная красота! Круто", "Ты в каждом возрасте красивая", "Ты и тогда была невероятная", "Изменилась в лучшую сторону", "Просто красотка", "Ты и там, и там красотка", – пишут в комментариях поклонники Нади.

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Все по теме:

Знаменитости, Флешмоб, Певица, Надя Дорофеева, Украинские певицы, Популярные певицы.
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