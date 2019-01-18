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Кардинальная смена имиджа: солистка группы "НеАнгелы" поделилась новым снимком

Кардинальная смена имиджа: солистка группы &quot;НеАнгелы&quot; поделилась новым снимком
13:30 Сегодня Телеграф Фото: www.instagram.com

Новости шоу бизнеса: Новый снимок в несвойственном для нее образе, опубликовала на своей странице в Instagram Слава Каминская.

Солистка группы "НеАнгелы" решила поразить своих поклонников с самого утра. Женщина, личной визитной карточкой которой долгое время были роскошные рыжие волосы, продемонстрировала кардинально иной образ. К слову, ранее у жены знаменитого украинского пластического хирурга Эдгара Каминского уже были попытки изменить прическу, однако в скором времени она вернулась к привычному рыжему.

Так, на новом "селфи" Слава появилась яркой блондинкой. На голове был красный берет, из-под которого падали светлые кудри певицы, а губы накрашены яркой помадой. Она спросила поклонников, нравятся ли им ее изменения, на что получила кардинально разные ответы и реакции. Некоторые сторонники утверждали, что ей стоит вернуться к рыжему цвету, а другие говорили, что в "блонди" она имеет более эффектный вид.

 
 
 
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Да / нет ? Доброе утро

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Слава Каминская показала своего спортивного мужа

Однако позже Слава опубликовала новый снимок, на котором хорошо видно, что Слава не меняла свой привычный рыжий цвет на светлый блонд.

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Все по теме:

Певица, Имидж, Смена имиджа, НеАнгелы, Новый имидж, Эдгар Каминский, Слава Каминская.
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