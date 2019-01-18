Кардинальная смена имиджа: солистка группы "НеАнгелы" поделилась новым снимком

Новости шоу бизнеса: Новый снимок в несвойственном для нее образе, опубликовала на своей странице в Instagram Слава Каминская.

Солистка группы "НеАнгелы" решила поразить своих поклонников с самого утра. Женщина, личной визитной карточкой которой долгое время были роскошные рыжие волосы, продемонстрировала кардинально иной образ. К слову, ранее у жены знаменитого украинского пластического хирурга Эдгара Каминского уже были попытки изменить прическу, однако в скором времени она вернулась к привычному рыжему.

Так, на новом "селфи" Слава появилась яркой блондинкой. На голове был красный берет, из-под которого падали светлые кудри певицы, а губы накрашены яркой помадой. Она спросила поклонников, нравятся ли им ее изменения, на что получила кардинально разные ответы и реакции. Некоторые сторонники утверждали, что ей стоит вернуться к рыжему цвету, а другие говорили, что в "блонди" она имеет более эффектный вид.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Да / нет ? Доброе утро Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 14 Янв 2019 в 10:12 PST

Однако позже Слава опубликовала новый снимок, на котором хорошо видно, что Слава не меняла свой привычный рыжий цвет на светлый блонд.