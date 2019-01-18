Голливудская актриса Кирстен Данст не хочет избавляться от лишнего веса

Новости шоу бизнеса: Актриса не хочет нагружать себя спортом и диетой, чтобы избавиться от набранных за время беременности килограммов.

Популярная голливудская актриса Кирстен Данст, которая в прошлом году родила первенца, пока не спешит возвращаться к работе в кино и наслаждается материнством. Как стало известно, звезда отказалась сниматься в сиквеле комедии "Добейся успеха" (Bring It On), в котором Кирстен сыграла капитана команды чирлидерш в 2000 году, за гонорар в размере 10 миллионов долларов.

Добавим, 8 мая стало известно, что голливудская актриса Кирстен Данст родила первенца. Мальчик Эннис Говард стал первенцем для Данст и ее мужа, 30-летнего актера Джесси Племонса.

"Кирстен тянет с ответом на предложение потому что еще не избавилась от лишнего веса и не спешит это делать. Она ненавидит заниматься спортом и сейчас наслаждается спокойной жизнью. Ей должны предложить огромные деньги, чтобы заманить на беговую дорожку", - рассказал инсайдер.

Как сообщалось ранее, актриса Кирстен Данст выйдет на съемки впервые после родов.

36-летняя Кирстен Данст, которая сыграла главную роль в "Человеке-пауке", "Добейся успеха", "Джуманджи" и других картинах, родила своего первенца от мужа Джесси Племонса только в начале мая, но уже вышла из декрета и планирует заняться новым проектом.

Кирстен приняла предложение Джорджа Клуни сняться в его 10-серийной ленте, которая получила название "Как стать Богом в центральной Флориде". Режиссер готовит этот сериал специально для сервиса YouTube Premium.