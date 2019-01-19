Надя Дорофеева похвасталась спортивным телом

Новости шоу бизнеса: Поклонники в восторге от красивой фигуры Нади Дорофеевой.

Надя Дорофеева запостила новый снимок, сделанный на отдыхе. Последние несколько дней Надя находится в Дубае вместе со своим мужем Дантесом и друзьями. Откуда постоянно выкладывает интересные фото.

В этот раз популярная украинская певица, участница дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева восхитила поклонников спортивной фигурой.

Так, звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм снимок из спортзала, показав кубики на своем прессе.

«Сделала вид, что занималась в отпуске ✔️», – подписала свой снимок Надежда Дорофеева.

Стоит отметить, что поклонникам фигура Нади очень понравилась, о чем пользователи сети сразу же написали в комментариях под новым постом.