Глупая идея на миллион: Самые экстраординарные истории коммерческого успеха Подумайте, насколько часто вас посещают интересные идеи, которые в теории могли бы приносить вам реальный доход? Скорее всего, такое с вами случается, во всяком случае, так говорит статистика. Но что тогда мешает вам воплотить хоть одну из таких идей? Может быть, ваше «открытие» кажется вам дурацким? Однако не спешите махать на него рукой, ведь история знает как минимум десяток примеров того, что даже самые, казалось бы, нелепые идеи приносили их создателям не только баснословные дивиденды, но и всемирную славу. У них просто хватило храбрости заявить о них миру, а удача, как известно, любит смелых. Представляем вам 10 невероятно простых идей, которые в свое время сделали миллионерами тех, кто их придумал.