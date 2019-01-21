Известная супермодель приобрела джинсы украинского бренда

Новости шоу бизнеса: Кэмпбелл приобрела джинсы украинского бренда в парижском шоу-руме.

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на публике в Париже в джинсах из коллекции украинского дизайнера Лилии Литковской. Наоми завершила образ просторной рубашкой в большую полоску, черным длинным пальто и ботинками в тон.

PR-директор бренда Леся Донец отметила, что Кэмпбелл приобрела джинсы украинского бренда в парижском шоу-руме.

"Мы рады, что она выбрала именно эту модель - она стала хитом продаж в международных магазинах, и, думаю, скоро мы увидим ее еще не на одной прекрасной женщине. Но то, что именно Наоми Кэмпбелл "открыла" этот сезон - наша большая гордость", - добавила Донец.