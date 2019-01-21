Брэд Питт закрутил роман с голливудской звездой

Новости шоу бизнеса: У актера начались отношения с Шарлиз Терон, обладательницей Оскара и звездой Голливуда.

Якобы их отношения начались после Рождества.

Голливудский актер Брэд Питт, который попал в ДТП, закрутил серьезный роман с известной актрисой, и журналистам удалось узнать имя новой избранницы звезды, пишет The Sun. Сообщается, что избранницей стала Шарлиз Терон. Более того, их познакомил экс-супруг актрисы – Шон Пен.

"Отношения начались на Рождество и они были друзьями некоторое время. Их познакомил "бывший" Терон – Шон Пен. Но все сложилось. На прошлых выходных пара была замечена вместе после отдельных показов фильмов в субботу вечером", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Питт приехал к Терон в бар "Шато". Сообщается, что Шарлиз пила водочный коктейль, а Брэд – минеральную воду. Актер обнимал ее за спину.