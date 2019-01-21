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Том Каулитц создал уникальное обручальное кольцо для Хайди Клум

Том Каулитц создал уникальное обручальное кольцо для Хайди Клум
10:09 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Том специально заказал кольцо для Хайди в соответствии с ее любимыми цветами и драгоценными камнями.

Помолвка Тома Каулитца и Хайди Клум стала настоящей неожиданностью для их поклонников, несмотря на всепоглощающую любовь, которую парочка демонстрировала папарацци несколько месяцев. Никто всерьез и не думал, что музыкант группы Tokio Hotel сделает предложение своей возлюбленной, которая на 17 лет его старше, однако Том не стал медлить и преподнес Хайди помолвочное кольцо менее чем через год отношений. Источник сообщает, что дизайн кольца Каулитц придумал сам.

"Он не просто пошел в магазин и купил кольцо, а подошел к делу серьезно. Он знал, что любимый цвет Хайди зеленый, поэтому нашел идеальный зеленый александрит и великолепные бриллианты для обрамления", – рассказывает источник. Он добавил, что Клум пришла в настоящий восторг от кольца и сразу же согласилась выйти за Тома замуж. 

 
 
 
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I SAID YES

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

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"Я уже дважды была замужем, но я все еще верю в любовь и брак. Даже если до этого я дважды ошибалась. Наверное, я просто не очень хороша в этом деле, но сейчас я нашла прекрасного человека, так что посмотрим, что из этого получится", – говорит Хайди о предстоящей свадьбе.

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Знаменитости, Помолвка, Хайди Клум, Том Каулитц, Помолвка Тома Каулитца и Хайди Клум.
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