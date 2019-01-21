Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости

Новости шоу бизнеса: Примадонна российской эстрады выглядит неестественно молодо: то ли увлеклась фотошопом, то ли сделала очередную пластическую операцию.

Российский шоумен Максим Галкин разместил в сети новое семейное фото, на котором он позирует с женой Аллой Пугачевой, сыном Гарри и дочерью Лизой.

Снимок опубликован на странице юмориста в Instagram. "У папы с мамой вечерний выход", - подписал его Галкин. Под постом множество удивленных комментариев по поводу того, что Примадонна российской эстрады выглядит неестественно молодо: то ли увлеклась фотошопом, то ли сделала очередную пластическую операцию.

Некоторым подписчикам образ Галкина показался странным: в кадре он появился со щетиной и пышными кудрями. "Пугачеву уже не узнаю", "Алла Борисовна уже моложе Галкина", "Смешно, а детки очаровательные", - пишут в комментариях. Очевидно, фото было сделано перед выходом из дома звездных супругов на концерт опальной украинской певицы Светланы Лободы, который прошел в Москве.

Позже на фан-страницах Пугачевой появились снимки и видео из концерта Лободы, на которых Примадонна позирует в черном мини, подчеркивающем ее чрезмерную худобу.