Самые шикарные платья голливудских актрис с Producers Guild Awards 2019

Новости шоу бизнеса: В Беверли-Хиллз прошла церемония награждения лауреатов премии Гильдии продюсеров США.

В главной категории "Лучший фильм года" победила картина "Зеленая книга". На красной дорожке появилось много знакомых голливудских звезд, которые показали свои лучшие наряды. Предлагаем ТОП самых красивых платьев с красной дорожки премии Гильдии продюсеров США (ProducersGuild Awards).

Актриса Джордана Брюстер, известная по роли в серии фильмов "Форсаж", стала главной красоткой вечера. Она выбрала лаконичное платье Oscar de la Renta с украшениями в виде шариков на бюсте. Прическа сыграла на руку актрисе.

Эмма Стоун также покорила своим нарядом. Актриса выбрала для премии желтое платье Louis Vuitton и с ярким макияжем в теплых тонах.

А вот Констанс Ву из фильма "Очень богатые азиаты" выбрала платье J. Mendel. Кто-то может сказать, что выглядит на ней нелепо, но это платье ей идет.

Впрочем, Кейт Бекинсейл выглядела ярко. Она выбрала наряд от Yanina Couture.

Актриса из фильма-победителя Линда Карделлини выбрала платье Georges Chakra Couture. В нем она блистала на красной дорожке премии.

Напомним, недавно Американская академия киноискусств объявила, что 91 церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. А вот объявление номинантов состоится 22 января.