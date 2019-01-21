Изумительная фотосессия голливудских звезд кино для известного журнала

Новости шоу бизнеса: На официальном сайте глянца Vogue были представлены кадры из специального "голливудского портфолио" - фотосессии под названием Лучшие роли, которая разместилась на 20 страницах свежего номера.

В съемках фотосета приняли участие всемирно известные актеры и актрисы, которые оказали значимое влияние на развитие современного кино. В частности, в фотосессии, помимо звезд обложки февральского Vogue Робби и Кидман, появились Роберт Паттинсон, Сальма Хайек, Галь Гадот, Том Хэнкс, Эмма Стоун, Сирша Ронан, Джессика Честейн и другие.

Марго Робби и Николь Кидман на обложке Vogue UK

Николь Кидман

Марго Робби

Николь Кидман

Сирша Ронан

Роберт Паттинсон

Эмма Стоун

Сальма Хайек

Галь Гадот

Съемкой руководил знаменитый немецкий фотограф Юрген Теллер, в то время как за стиль фотосессии отвечал Эдвард Эннинфул – культовый стилист, который в апреле 2017 года начал сотрудничество с британским Vogue в качестве главного редактора глянца.