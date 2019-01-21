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В СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл страдает от депрессии

В СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл страдает от депрессии
19:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Как сообщает инсайдер, жена принца Гарри борется с депрессией и приступами тревоги.

Вероятная причина ухудшения психологического состояния герцогини – полная изоляция и жесткие королевские правила.

В частности, после объявления об отношениях с принцем Гарри Меган Маркл удалила свои страницы во всех соцсетях. Поэтому моральную поддержку она получает только от матери и своего мужа. В то же время общения с друзьями герцогиня Сассекская не может себе позволить: боязнь утечки информации, которая в очередной раз огорчит Елизавету II, заставляет Меган полностью изолироваться от прежней жизни.

Кроме этого, шквал критики заставил Меган Маркл закрыть и фейковую страницу. Герцогиня Сассекская сделала это накануне Рождества. Давление со стороны королевских родственников, общественности и СМИ привели к стрессу, переросшему в депрессию беременной герцогини.

"Она чувствует себя изолированной и очень одинокой. У Меган столько хлопот. Она беременна, поэтому должна бороться с пристальным вниманием со стороны общественности. Такая ситуация крайне стрессовая для нее", – рассказал инсайдер.

Хотя принц Гарри пытается уберечь свою жену от всех возможных неприятностей, однако даже при такой заботе Меган Маркл не чувствует себя в безопасности. Иногда это доходит до параноидальных проявлений, поэтому герцогиня Сассекская не покидает дворец без сопровождения охраны или принца Гарри.

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Стоит отметить, что дополнительными стрессами для беременной Меган Маркл стал конфликт с подругой, увольнение ее помощников, благотворительные проекты, постоянные публичные выходы и скандальные заявления американских родственников. Все это вылилось в депрессию, с которой жена принца Гарри пытается справиться.

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Депрессия, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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