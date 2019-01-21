Украинская певица Alyosha сменила имидж

Новости шоу бизнеса: Певица Alyosha умеет удивить своих поклонников яркими фото и неожиданными образами.

Звезда то осветляет свои волосы до белокурого цвета, то делает переход в темные. Любит артистка и выпрямлять или же делать прически с волнистыми волосами.

На этот раз Alyosha окончательно перестала быть блондинкой. Певица перекрасила волосы в темный цвет, кардинально изменившись. В новом образе Alyosha поздравила поклонников с Крещением и анонсировала клип на песню "Гордая". Сейчас ролик уже отсняли, а меломаны смогут впервые посмотреть его на День влюбленных.

Такие изменения имиджа изрядно понравились поклонникам Alyosha, которые отметили, что темный цвет волос ей очень идет. "А где делась блондинка?", "Вам очень красиво с этим цветом волос", "Не узнать", "Очень естественно и красиво", "Какие изменения! Очень подходит", – написали фанаты певицы.