Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе
Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе
В Керченском проливе пылают два судна
В Керченском проливе пылают два судна
Беседин летит в Финляндию
Беседин летит в Финляндию
Лунное затмение 21 января 2019: удивительное природное явление (Видео)
Лунное затмение 21 января 2019: удивительное природное явление (Видео)

Украинская певица Alyosha сменила имидж

Украинская певица Alyosha сменила имидж
20:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Alyosha умеет удивить своих поклонников яркими фото и неожиданными образами.

Звезда то осветляет свои волосы до белокурого цвета, то делает переход в темные. Любит артистка и выпрямлять или же делать прически с волнистыми волосами.

На этот раз Alyosha окончательно перестала быть блондинкой. Певица перекрасила волосы в темный цвет, кардинально изменившись. В новом образе Alyosha поздравила поклонников с Крещением и анонсировала клип на песню "Гордая". Сейчас ролик уже отсняли, а меломаны смогут впервые посмотреть его на День влюбленных.

Изумительная фотосессия голливудских звезд кино для известного журнала

Такие изменения имиджа изрядно понравились поклонникам Alyosha, которые отметили, что темный цвет волос ей очень идет. "А где делась блондинка?", "Вам очень красиво с этим цветом волос", "Не узнать", "Очень естественно и красиво", "Какие изменения! Очень подходит", – написали фанаты певицы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Волосы, Стиль, Певица, Цвет волос, Alyosha.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
04 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
05 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.01 - 20.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Чего ожидать в феврале: синоптики рассказали о погоде в последний месяц зимы
Синоптики рассказали о погоде в феврале
Золотая малина 2019: кто стал самым слабым звеном кинопремии (Видео)
Золотая малина 2019: кто стал самым слабым звеном кинопремии (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь