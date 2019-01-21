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Известная актриса Ольга Куриленко приняла участие в флешмобе #10YearChallenge

Известная актриса Ольга Куриленко приняла участие в флешмобе #10YearChallenge
22:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В социальной сети Instagram насчитывается более четырех миллионов фотографий с хештегом #10YearChallenge.

К виральному флешмобу присоединились такие знаменитые звезды как Мадонна, Ники Минаж, Риз Уизерспун, Кьяра Ферраньи, Эллен Дедженерес и другие.

Решила не оставаться в стороне и голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко. Звезда поделилась черно-белыми снимками на своей странице в Instagram. Женщина выбрала снимки с 2008 и 2018 годов. На фотографии, которой уже 10 лет, Ольга предстала с челкой и короткой стрижкой.

Напомним ранее, что украинские звезды поучавствовали в челлендже, основаном американским журналистом Дэймоном Лейном.

К флешмобу присоединились и украинские знаменитости. Среди них – певица Оля Полякова, актриса Ирма Витовская, поэт и основатель журнала "ШО" Александр Кабанов, солистка группы YUKO Юлия Юрина, телеведущая и актриса Янина Соколова, режиссер Тоня Ноябрева и другие.

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Все по теме:

Instagram, Актриса, Ольга Куриленко, 10 лет назад, 10yearchallenge.
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