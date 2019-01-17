Скачать
Четверг, 17.01.2019
Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
Новый глава ОБСЕ шокирован после своей первой поездки на Донбасс
Новый глава ОБСЕ шокирован после своей первой поездки на Донбасс
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
Крещение Господне 2019: традиции, история
Крещение Господне 2019: традиции, история

#10yearchallenge: украинские знаменитости показали свои изменения на фото

#10yearchallenge: украинские знаменитости показали свои изменения на фото
13:31 Сегодня Телеграф Укринформ www.facebook.com/polyakovamusic

Новости шоу бизнеса: Украинские звезды поучавствовали в челлендже, основаном американским журналистом Дэймоном Лейном.

В сети набирает обороты флешмоб #10yearchallenge. Его участники размещают в соцсетях свои фотографии, сделанные в 2008-2009 годах, сравнивая их с актуальными снимками.

Инициатором этой акции стал американский журналист Дэймон Лейн, который 11 января опубликовал в Facebook фото-сравнение своих аватаров 10 лет назад и сейчас. Дэймон назвал этот флешмоб How Hard Did Aging Hit You Challenge ("Как сильно повлиял на вас возраст").

К флешмобу присоединились и украинские знаменитости. Среди них – певица Оля Полякова, актриса Ирма Витовская, поэт и основатель журнала "ШО" Александр Кабанов, солистка группы YUKO Юлия Юрина, телеведущая и актриса Янина Соколова, режиссер Тоня Ноябрева и другие.

Напоминаем, что поп-диве украинской сцены Ольге Поляковой сегодня, 17 января, исполнилось 35 лет, а также, мы узнали за что так любят ее фанаты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оля Полякова, Ирма Витовская, Тоня Ноябрева, Дэймон Лейн, Александр Кабанов, Юлия Юрина, Янина Соколова, 10yearchallenge.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
02 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
04 Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
05 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Укрзализныця запускает новые онлайн-сервис
Укрзализныця запускает новые онлайн-сервис
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
На одной из сторон Титана заметили следы дождей
На одной из сторон Титана заметили следы дождей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь