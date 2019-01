10yearchallenge: украинские знаменитости показали свои изменения на фото

Новости шоу бизнеса: Украинские звезды поучавствовали в челлендже, основаном американским журналистом Дэймоном Лейном.

В сети набирает обороты флешмоб #10yearchallenge. Его участники размещают в соцсетях свои фотографии, сделанные в 2008-2009 годах, сравнивая их с актуальными снимками.

Инициатором этой акции стал американский журналист Дэймон Лейн, который 11 января опубликовал в Facebook фото-сравнение своих аватаров 10 лет назад и сейчас. Дэймон назвал этот флешмоб How Hard Did Aging Hit You Challenge ("Как сильно повлиял на вас возраст").

К флешмобу присоединились и украинские знаменитости. Среди них – певица Оля Полякова, актриса Ирма Витовская, поэт и основатель журнала "ШО" Александр Кабанов, солистка группы YUKO Юлия Юрина, телеведущая и актриса Янина Соколова, режиссер Тоня Ноябрева и другие.

