Исполнила свою мечту: Леся Никитюк наслаждается отдыхом на Мальдивах

Новости шоу бизнеса: На днях ведущая Нового канала улетела на Мальдивы, о чем радостно сообщила в своем Instagram.

Телезвезда призналась, что давно хотела побывать на роскошных островах.

Леся Никитюк исполнила свою заветную "курортную" мечту! Несмотря на то, что Леся обожает путешествовать, на сказочных островах она оказалась впервые.

"Hello Maldives! Не было тут еще моих красивых ног!", – написала Леся под снимком на фоне самолета, который доставил ее в райское место.

Звезда не перестает делиться со своими подписчиками восторгом от того, что наконец-то осуществила давнее желание и прилетела на острова! Пока не начались съемкиле…

"Мечты сбываются!", – подписала Леся Никитюк свое фото на фоне прекрасного заката.