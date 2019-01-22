Известная украинская телеведущая после операции вернулась на работу

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram девушка показала несколько фото с рабочего места.

Ведущая показала поклонникам свое рабочее место.

Известная украинская телеведущая, девушка вице-премьера Украина Павла Розенко – Елена-Кристина Лебедь выписалась из больницы и уже провела первый рабочий день.

"Первый рабочий день после больничного безделья распрекрасен! Спасибо любимой команде за "вечный праздник" в кабинет! Сорри, что не прорвались в больницу- вы ж в курсе, меня охранял самый надежный Rrrrrыцарь в мире. Еще раз СПАСИБО, друзья!!! От меня и моей негнущейся ноги", – подписала фото Лебедь.

Как сообщалось ранее, Звезда то осветляет свои волосы до белокурого цвета, то делает переход в темные. Любит артистка и выпрямлять или же делать прически с волнистыми волосами.