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Елена-Кристина Лебедь выписалась из больницы и провела первый рабочий день

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Елена-Кристина Лебедь выписалась из больницы и провела первый рабочий день
19:39 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Известная ведущая выписалась из больницы и уже провела свой первый рабочий день.

Известная украинская телеведущая, девушка вице-премьера Украина Павла Розенко – Елена-Кристина Лебедь выписалась из больницы и уже провела первый рабочий день. На своей странице в Instagram девушка показала несколько фото с рабочего места.

"Первый рабочий день после больничного безделья распрекрасен! Спасибо любимой команде за "вечный праздник" в кабинет! Сорри, что не прорвались в больницу- вы ж в курсе, меня охранял самый надежный Rrrrrыцарь в мире. Еще раз СПАСИБО, друзья!!! От меня и моей негнущейся ноги", – подписала фото Лебедь.

Ведущая "Нового канала" попала в серьезное ДТП

Напомним, ранее стало известно, что Елена-Кристина Лебедь оказалась в больнице. Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram, поделившись фото с больничной койки. Оказывается, у телеведущей проблемы с ногой, поэтому ей пришлось перенести операцию.
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